Коды юности: в Москве прошло открытое заседание Клуба молодых ученых

В Московском дворце пионеров состоялось заседание Клуба молодых ученых, которое было совмещено с открытием десятой, юбилейной конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату».
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