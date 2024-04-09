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Коды юности: в Москве прошло открытое заседание Клуба молодых ученых

Коды юности: в Москве прошло открытое заседание Клуба молодых ученых

В Московском дворце пионеров состоялось заседание Клуба молодых ученых, которое было совмещено с открытием десятой, юбилейной конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату».

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