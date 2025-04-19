Песков раскрыл значение диалога между Россией, Ираном и КНР

Политика как она есть

Диалог между Ираном, Россией и Китаем по ряду вопросов текущей повестки, в частности по проблеме иранской ядерной программы, необходим для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке в целом, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.