Песков раскрыл значение диалога между Россией, Ираном и КНР

Диалог между Ираном, Россией и Китаем по ряду вопросов текущей повестки, в частности по проблеме иранской ядерной программы, необходим для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке в целом, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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