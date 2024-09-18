Пашинян заявил об угрозах существованию Армении со стороны ОДКБ

Армения заморозила участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку данная структура создала угрозы для суверенитета республики, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
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