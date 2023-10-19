На Кубе начнут принимать карты “Мир”

В ближайшее время на Кубе появится возможность расплачиваться картами “Мир“, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель делового совета “Россия – Куба” Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Борис Титов.
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