В России выросло число больных ожирением

Число больных ожирением увеличилось более чем на 10 процентов в 2022 году. Как пишет Комсомольская правда, в 2022 году в нашей стране выявили почти 420 тысяч новых случаев ожирения, годом ранее — 383 тысячи.
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