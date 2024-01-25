В Якутии инспекторы ДПС помогли водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге в 40 градусный мороз

20 января инспектор ДПС отдела МВД России по Ленскому району лейтенант полиции Валерий Буинов и следователь старший лейтенант юстиции Анна Рашевская находились на рейдовом мероприятии по надзору за дорожным движением на автомобильной дороге РАД «Мухтуя».
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