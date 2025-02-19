Гражданство России не спасёт: Мигранты с русскими паспортами - следующие на очереди. Что задумали депутаты?

Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bianka Белая

Экзамен по русскому языку давно является обязательным не только для получения российского гражданства, но даже для РВП!!! Вопрос: каким образом получают гражданство выходцы из стран " ближнего зарубежья", если они не знают государственного языка??? И вообще, как они обходят давно существующий закон , по которому , прежде чем ходатайствовать о гражданстве, надо 8 лет в РФ прожить ( 3 года РВП и 5 лет ВНЖ)? Или для них особые законы? А почему? Полагаю, наряду с экзаменом надо у всех этих новоявленных граждан проверять законность получения паспорта. И всех купивших выдворять из страны. Безо всяких " но".