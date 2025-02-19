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Гражданство России не спасёт: Мигранты с русскими паспортами - следующие на очереди. Что задумали депутаты?

Гражданство России не спасёт: Мигранты с русскими паспортами - следующие на очереди. Что задумали депутаты?

Царьград Фото: Коллаж Царьграда Мигранты с русскими паспортами – следующие на очереди. Гражданство России не спасёт приезжих от изучения русского языка.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14 час.
bianka Белая
Экзамен по русскому языку давно является обязательным не только для получения российского гражданства, но даже для РВП!!! Вопрос: каким образом получают гражданство выходцы из стран &quot; ближнего зарубежья&quot;, если они не знают государственного языка??? И вообще, как они обходят давно существующий закон , по которому , прежде чем ходатайствовать о гражданстве, надо 8 лет в РФ прожить ( 3 года РВП и 5 лет ВНЖ)? Или для них особые законы? А почему? Полагаю, наряду с экзаменом надо у всех этих новоявленных граждан проверять законность получения паспорта. И всех купивших выдворять из страны. Безо всяких &quot; но&quot;.
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12 час.
нусратулло юсуфбеков
Не представляю, как оказавшись в России не знать русский язык или стремиться изучению этого языка. Мои дети и внуки даже в Таджикистане отлично знают русский язык. Данный вопрос не стоить политизировать.
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7 час.
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