Постпред РФ в Вене призвал МАГАТЭ убедиться в отсутствии вооружения на ЗАЭС

На Запорожской АЭС никогда не размещалось тяжелое вооружение ВС России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который призвал специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) убедиться в этом лично в ходе визита.