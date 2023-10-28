Постпред РФ в Вене призвал МАГАТЭ убедиться в отсутствии вооружения на ЗАЭС

На Запорожской АЭС никогда не размещалось тяжелое вооружение ВС России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который призвал специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) убедиться в этом лично в ходе визита.
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