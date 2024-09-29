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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» заслуженно набирает очки и наравне с «Краснодаром» на вершине таблицы. В начале сезона это было трудно предсказать». Аршавин о гонке в РПЛ

После 10 туров железнодорожники делят первое место с «Краснодаром», опережая «Зенит» на одно очко. «В начале сезона было трудно предсказать, что «Локомотив» будет так высоко и уверенно идти.

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