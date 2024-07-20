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Царьград

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Четыре школы в Новосибирске переполнены до отказа

Четыре школы в Новосибирске переполнены до отказа

По оценке муниципалитета, 80% новосибирских школ продолжают работать в две смены.В преддверии начала нового учебного года в мэрии Новосибирска назвали самые переполненные школы.

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