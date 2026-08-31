Индустрия данных в Китае достигла 6,78 трлн юаней на фоне бума ИИ

Индустрия данных в Китае стремительно расширяется, а новые формы сервисов, связанных с обработкой информации, становятся катализатором развития искусственного интеллекта по мере его глубокого внедрения в экономику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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