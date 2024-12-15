15.12.2024 в Волгоградской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 6 человек пострадали, включая 3 несовершеннолетних Берегите себя! Будьте осторожны за рулём!.
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15.12.2024 в Волгоградской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 6 человек пострадали, включая 3 несовершеннолетних Берегите себя! Будьте осторожны за рулём!.