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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика

15.12.2024 в Волгоградской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 6 человек пострадали, включая 3 несовершеннолетних Берегите себя! Будьте осторожны за рулём!.

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