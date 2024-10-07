В горах Сочи с 10 по 13 октября пройдет ежегодный фестиваль бега Соревнования пройдут на одном из горных курортов Сочи.
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В горах Сочи с 10 по 13 октября пройдет ежегодный фестиваль бега Соревнования пройдут на одном из горных курортов Сочи.