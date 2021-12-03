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Автомобиль скорой помощи застрял на трамвайных путях на «реконструированной» улице Волочаевской

Автомобиль скорой помощи застрял на трамвайных путях на «реконструированной» улице Волочаевской

В Новосибирске автомобиль скорой помощи застрял на трамвайных путях на улице Волочаевской. В темное время суток медработники спешили на срочный вызов и пытались объехать пробку, образовавшуюся на дороге, реконструкция которой обернулась скандалом.

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