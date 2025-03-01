Почему Ferrari банит звезд?

Вы когда-нибудь видели черный список автомобильного производителя, куда включены Николас Кейдж, Джастин Бибер, Ким Кардашьян, 50 Cent? А это всего лишь перечень людей, которым Ferrari больше не продает автомобили.
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