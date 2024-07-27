В понедельник, 29 июля, стартует Steam Tower Defense Fest, посвящённый играм с башенной з...

В понедельник, 29 июля, стартует Steam Tower Defense Fest, посвящённый играм с башенной защитойКомпания Valve объявила, что мероприятие Steam Tower Defense Fest, посвящённое играм с башенной защитой, пройдет на платформе распространения игр для ПК Steam с 20:00 29 июля до 20:00 6 августа по московскому времени.