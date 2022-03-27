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Не захотели стоять с российскими артистами на одной сцене: в Дубае во время концерта произошёл саботаж

Не захотели стоять с российскими артистами на одной сцене: в Дубае во время концерта произошёл саботаж

Российские артисты отправились в Дубай, чтобы выступить на Дрезденском оперном балу. Но выступление  отечественных звёзд не состоялось, так как музыканты не захотели выходить на одну сцену с россиянами.

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