Не захотели стоять с российскими артистами на одной сцене: в Дубае во время концерта произошёл саботаж

Российские артисты отправились в Дубай, чтобы выступить на Дрезденском оперном балу. Но выступление отечественных звёзд не состоялось, так как музыканты не захотели выходить на одну сцену с россиянами.
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