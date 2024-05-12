Фотоловушки помогают ученым изучать жизнь диких животных и птиц в Москве

На особо охраняемых природных территориях Москвы установлено 46 фотоловушек, которые помогают специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы наблюдать за жизнью диких животных и птиц, не отходя от компьютера.
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