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Россия наращивает запасы нефти за счет доразведки действующих месторождений

Россия наращивает запасы нефти за счет доразведки действующих месторождений

Основной прирост запасов нефти в России сегодня все чаще обеспечивается не поиском совершенно новых залежей, а доразведкой уже действующих месторождений.

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