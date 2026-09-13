Tasnim: в Иране создадут 1,5 тысячи батальонов добровольцев для защиты от США

www.globallookpress.com/Jerzy Dabrowski В Иране в рамках кампании "Жертвующие собой" планируют сформировать 1,5 тысячи добровольческих батальонов для защиты страны в случае нападения США.
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