За год число ДТП в Свердловской области выросло почти на 2 тысячи

С начала 2026 года в Свердловской области зарегистрировано 32 402 ДТП, что почти на 2 тысячи больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает пресс-служба облГАИ.
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