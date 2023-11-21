32 очка Карри помогли «Голден Стэйт Уорриорз» прервать серию из шести поражений

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней арене обыграл «Хьюстон Рокетс». Ранним утром 21 ноября в Окленде (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного НБА, в котором местный «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс».
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