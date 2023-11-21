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32 очка Карри помогли «Голден Стэйт Уорриорз» прервать серию из шести поражений

32 очка Карри помогли «Голден Стэйт Уорриорз» прервать серию из шести поражений

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней арене обыграл «Хьюстон Рокетс». Ранним утром 21 ноября в Окленде (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного НБА, в котором местный «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс».

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