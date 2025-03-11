Пережившая развод Алсу дала совет желающим вступить в брак

Крайне важно хорошо узнать друг друга и проверить отношения в повседневной жизни, в том числе и в быту, считает певица Известная певица Алсу, пережившая в 2024 году развод, рассказала о своем отношении к браку.
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