Российские войска сегодня активизировали наступательные действия на Кураховском направлении. Локальной наступательная операция идёт в южной части села Георгиевка, что западнее ранее освобождённой Вооружёнными силами России Марьинки.
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