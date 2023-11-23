Украинскую гимнастку Никольченко выгнали из сборной за ненависть к Польше

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный поделился информацией об исключении гимнастки Влады Никольченко из сборной по художественной гимнастике из-за её слов о ненависти к Польше.
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