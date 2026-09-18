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В Салехарде создают дорожную карту туристического потенциала Ямала

В Салехарде создают дорожную карту туристического потенциала Ямала

В Салехарде стартовала стратегическая сессия «Ямал 3.0: Код Арктического притяжения». Федеральные специалисты и представители туриндустрии вместе с региональными специалистами подготовят план развития въездного туризма на Ямале, сообщили в «Максе» окружного департамента экономики.

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