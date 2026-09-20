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Пушилин: жители ДНР активно участвуют в выборах, несмотря на ситуацию в регионе

Пушилин: жители ДНР активно участвуют в выборах, несмотря на ситуацию в регионе

Жители Донецкой Народной Республики активно участвуют и проявляют высокую сознательность на выборах депутатов Государственной думы, несмотря на стабильно напряженную ситуацию в регионе.

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