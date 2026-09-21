«Решение принести своих граждан в жертву». МИД Белоруссии отреагировал на разрыв Киевом договора о ядерной безопасности

Минск с сожалением воспринял денонсацию Украиной договора о ядерной безопасности. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
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