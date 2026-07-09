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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Азар о Ямале: «Он напоминает мне меня в начале карьеры, от меня тоже многого ждали. Если он будет получать удовольствие от игры, его ждет великолепный ЧМ»

Бывший полузащитник « Реала » и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль напоминает ему себя в молодости.

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