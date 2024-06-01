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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики ММОFPS PIONER рассказали про статус разработки игры На официальном...

Разработчики ММОFPS PIONER рассказали про статус разработки игры На официальном...

Разработчики ММОFPS PIONER рассказали про статус разработки игрыНа официальном сайта игры PIONER, СЕО компании GFA Games, Александр Никитин рассказал в каком состоянии сейчас находится игра, что сделали, делают и будут делать в ближайшем будущем.

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