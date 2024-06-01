Разработчики ММОFPS PIONER рассказали про статус разработки игры На официальном...

Разработчики ММОFPS PIONER рассказали про статус разработки игрыНа официальном сайта игры PIONER, СЕО компании GFA Games, Александр Никитин рассказал в каком состоянии сейчас находится игра, что сделали, делают и будут делать в ближайшем будущем.