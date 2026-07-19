Какие льготы положены пенсионерам, у которых пенсия меньше 32 577 рублей

В 2026 году российские пенсионеры с доходом до 32 577 рублей смогут воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки, даже несмотря на то, что эта сумма выше прожиточного минимума, составляющего 16 288 рублей, пишет ИА DEITA.