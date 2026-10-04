Все виды пенсий увеличат в России в 2027 году — график и размеры

Все виды пенсий увеличат в России в 2027 году: страховые — дважды, социальные и военные — по разу. Точный график дат, проценты, средняя выплата 29 904 рубля и кому положены прибавки.
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