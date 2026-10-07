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Несекретные материалы

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«Стреляйте в тех, у кого белые повязки»: в Европе разоблачили провокацию Киева в Буче

«Стреляйте в тех, у кого белые повязки»: в Европе разоблачили провокацию Киева в Буче

Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал в социальной сети четырёхминутное видео, посвящённое событиям в Буче, и разобрал главный пропагандистский миф Киева последних лет.

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