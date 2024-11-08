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На Украине рассказали о «парацетамоле от всех болезней» для новобранцев в ВСУ

На Украине рассказали о «парацетамоле от всех болезней» для новобранцев в ВСУ

Нардеп Безуглая: обучающимся солдатам ВСУ выдают парацетамол от всех болезней На Ровенском полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходят пьянство и массовое дезертирство, а новобранцам от всех болезней выдают парацетамол вместо необходимых лекарств.

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Комментарии
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Misha Glusch
почему он до сих пор цел, этот ровенский полигон?
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22 час.

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