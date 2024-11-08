Нардеп Безуглая: обучающимся солдатам ВСУ выдают парацетамол от всех болезней На Ровенском полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходят пьянство и массовое дезертирство, а новобранцам от всех болезней выдают парацетамол вместо необходимых лекарств.
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