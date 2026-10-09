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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сопин про частые обмены «Авангарда» с ЦСКА: «Так исторически сложилось. Мы близки по игровой модели, и еще – клубы Востока всегда хотели отдать игрока на Запад»

Генменеджер « Авангарда » Алексей Сопин в интервью Спортсу”  рассказал о взаимоотношениях между омским клубом и ЦСКА.

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