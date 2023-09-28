Начинается период подачи документов для регистрации кандидатов по избирательным округам первого уровня

Центральная избирательная комиссия объявляет, что 29 сентября 2023 года начинается период подачи документов для регистрации кандидатов на всеобщих местных выборах 5 ноября текущего года по избирательным округам первого уровня (примары сел, коммун, городов и муниципалитетов, депутаты сельских, городских и муниципальных советов).