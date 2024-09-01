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Соревнования по паратриатлону в Париже не состоялись из-за грязной Сены

Соревнования по паратриатлону в Париже не состоялись из-за грязной Сены

Соревнования по триатлону на Паралимпийских играх были отложены утром 1 сентября за четыре часа до их запланированного начала, поскольку плохое качество воды в Сене вновь сделало ее небезопасной для спортсменов, пишет The Guardian.

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