Соревнования по паратриатлону в Париже не состоялись из-за грязной Сены

Соревнования по триатлону на Паралимпийских играх были отложены утром 1 сентября за четыре часа до их запланированного начала, поскольку плохое качество воды в Сене вновь сделало ее небезопасной для спортсменов, пишет The Guardian.
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