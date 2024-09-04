7,6K прочтений Вчера Президент России Владимир Путин оставил Международный уголовный суд ни с чем, украинская армия стремительно теряет технику на Курском направлении, стало известно, почему РФ не спешит с ударами по мостам через Днепр и центрам принятия решений в Киеве, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
Путин переиграл МУС, потеря техники под Курском, мосты через Днепр не горят: что будет дальше
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Лев Добрый
Надо перестать вешать лапшу на уши россиян, народ не дурак, как думают некоторые ушлые толмачи!😱👈😜
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16 час.
Traveller
До каких пор "плЯхановы" будут оглядываться на "мировое сообщество"? И по вьетнамскому мосту. Там пытались РАЗБОМБИТЬ!!! Сейчас это всё достаётся "длинной рукой" бесконтактным способом. И почему только днепровские мосты? Есть ещё пункты "переобувания" вагонов. Есть Бескидский туннель. Есть Затокский мост...
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16 час.
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