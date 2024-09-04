Путин переиграл МУС, потеря техники под Курском, мосты через Днепр не горят: что будет дальше

Traveller

До каких пор "плЯхановы" будут оглядываться на "мировое сообщество"? И по вьетнамскому мосту. Там пытались РАЗБОМБИТЬ!!! Сейчас это всё достаётся "длинной рукой" бесконтактным способом. И почему только днепровские мосты? Есть ещё пункты "переобувания" вагонов. Есть Бескидский туннель. Есть Затокский мост...