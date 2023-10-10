Wildberries придумал способ обезопасить клиентов от детей и "случайных" заказов

Маркетплейс Wildberries вводит дополнительную защиту от незапланированных заказов и происков детей.Подтверждать заказ на Wildberries теперь нужно будет при помощи дополнительного шага — через pin-код, отпечаток пальца или лица (технологии Touch ID и Face ID).
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