Листай.ру [СМИ]

283 подписчика

Россия выдвинула в ООН семь условий возвращения в зерновую сделку

Россия выдвинула в ООН семь условий возвращения в зерновую сделку

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал семь условий возвращения России в зерновую сделку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх