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Пуртов: в центре Москвы выставили на торги 10 машино-мест

Пуртов: в центре Москвы выставили на торги 10 машино-мест

В центральном округе Москвы выставили на аукцион десяток парковочных мест. Многоуровневая подземная стоянка с лотами находится в районе Якиманка, сообщили в пресс-службе столичного правительства со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

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