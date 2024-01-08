Пуртов: в центре Москвы выставили на торги 10 машино-мест

В центральном округе Москвы выставили на аукцион десяток парковочных мест. Многоуровневая подземная стоянка с лотами находится в районе Якиманка, сообщили в пресс-службе столичного правительства со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.