Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Стал известен гарантированный гонорар Рахмонова за бой с Нилом

Стало известно, сколько заработают казахстанский файтер Шавкат Рахмонов (16-0) и американец Джефф Нил (15-4) за предстоящий бой на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх