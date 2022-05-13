Гендиректор «Уралочки»: тренер «Локомотива» должен извиниться за слова про «обезьянку»

Генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко считает, что главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков должен извиниться перед кубинской волейболисткой екатеринбургской команды Айламой Монтальво за слова про «обезьянку».
Генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко считает, что главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков должен извиниться перед кубинской волейболисткой екатеринбургской команды Айламой Монтальво за слова про «обезьянку».
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