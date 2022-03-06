"Взрывной импульс любви": 3 знака зодиака закрутят новый страстный роман в ближайшие дни

Астрологи указали на знаки зодиака, которые закрутят новый страстный роман в самые ближайшие дни. Взрывной импульс любви в начале марта нагрянет к представителям трех созвездий, а звезды предсказали им счастливые романтические отношения.
Популярные статьи
- Петербургское «Яблоко» анонсировало акцию памяти Немцова и подало заявку на антивоенный митинг. Обновлено
- Дудь выпустил интервью с Борисом Акуниным — о Путине и боевых действиях в Украине
- В России заблокировали сайты New Times, «Настоящего времени», «Крым.Реалий», «Украинской правды», «Интерфакс.Украины», «Корреспондента» и «Гордона»