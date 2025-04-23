Сегодня в Лондоне состоится сходняк по Украине, на коем западные ублюдки и выродки наши западные партнёры будут пытаться заставить Россию (хотя она на это сходняке не присутствует) остановить боевые действия по линии соприкосновения.
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