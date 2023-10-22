Комета с рогами 12P летит к Земле: в 2024 году небо ожидает явление из далёкой галактики

Комета 12P/Pons-Brooks была впервые обнаружена Жан-Луи Понсом в 1812 году. Впоследствии она была замечена Уильямом Робертом Бруксом в 1883 году, когда 12P вернулась на следующий виток своей 71-летней орбиты.
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