Партнеры Гран-при «За рулем» 2025

Холдинг «Кордиант» – один из крупнейших производителей шин в РФ с пятью производственными площадками, среди которых – заводы АО «Кордиант» в Омске и Ярославле, а также предприятия, выкупленные у иностранных собственников: бывшие Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске (сейчас – заводы Gislaved).