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Царьград

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Примгидромет запустил сайт с прогнозом погоды на ВЭФ во Владивостоке

Примгидромет запустил сайт с прогнозом погоды на ВЭФ во Владивостоке

Примгидромет открыл сайт для отслеживания погоды на период проведения ВЭФ во Владивостоке. С 28 августа пользователи смогут узнать прогноз для различных локаций и получить информацию о состоянии экологии.

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