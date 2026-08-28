Примгидромет запустил сайт с прогнозом погоды на ВЭФ во Владивостоке

Примгидромет открыл сайт для отслеживания погоды на период проведения ВЭФ во Владивостоке. С 28 августа пользователи смогут узнать прогноз для различных локаций и получить информацию о состоянии экологии.
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