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Царьград

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В Петербурге ритуальщик попал в реанимацию после падения на работе

В Петербурге ритуальщик попал в реанимацию после падения на работе

У мужчины, по данным СМИ, оказались переломаны ребра.Сотрудник ритуальной службы в Петербурге травмировался на рабочем месте.

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