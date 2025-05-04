Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • степан дунов
    А все это мерзопакостное сборище и  этот центр дерьмократов существует по одной причине:  РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ.«Восставшие из Ад...
  • ПавелЗзаварзин
    Как мы позволяем потворствованию врагам страны, прикрывать позорного алкаша эльцына, который просрал нашу Родину? Где...«Восставшие из Ад...
  • валерий двойнишников
    Да, крепко Социалисты надавали пиз/юлей капиталистическим потомкам Бисмарка.Почему социализм ...

Рискнёт ли Трамп вытащить из рукава последнего джокера

Рискнёт ли Трамп вытащить из рукава последнего джокера

Только нестандартный креатив поможет Белому дому отыграть проигранную партию Проигрывая партию левым глобалистам, Дональд Трамп, похоже, теряется, и уступает давлению русофобского, близкого к неоконсерваторам, крыла своей партии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Все происходящее закономерно. Для GB  и США Россия является исторически одним из главных врагов, мешающим управлять миром.  Трамп же просто сыграл на противопоставлении себя и Байдена, чтобы победить на выборах. Никогда он не допускал возможности реального союза с Россией, просто всем доверчивым &quot;вешал лапшу на уши&quot;.   Теперь для него самое время показать, с кем он, на самом деле, в одной команде.
Ответить
6 час.
наверх