Рискнёт ли Трамп вытащить из рукава последнего джокера

Наталия

Все происходящее закономерно. Для GB и США Россия является исторически одним из главных врагов, мешающим управлять миром. Трамп же просто сыграл на противопоставлении себя и Байдена, чтобы победить на выборах. Никогда он не допускал возможности реального союза с Россией, просто всем доверчивым "вешал лапшу на уши". Теперь для него самое время показать, с кем он, на самом деле, в одной команде.