Только нестандартный креатив поможет Белому дому отыграть проигранную партию Проигрывая партию левым глобалистам, Дональд Трамп, похоже, теряется, и уступает давлению русофобского, близкого к неоконсерваторам, крыла своей партии.
Рискнёт ли Трамп вытащить из рукава последнего джокера
Комментарии
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Наталия
Все происходящее закономерно. Для GB и США Россия является исторически одним из главных врагов, мешающим управлять миром. Трамп же просто сыграл на противопоставлении себя и Байдена, чтобы победить на выборах. Никогда он не допускал возможности реального союза с Россией, просто всем доверчивым "вешал лапшу на уши". Теперь для него самое время показать, с кем он, на самом деле, в одной команде.
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